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FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 5 doktor gözaltına alındı.

Genel 01.10.2019, 10:44 01.10.2019, 16:34
FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon
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SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin ByLock görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlar için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Adana, Şanlıurfa, Bolu ve Tokat'ta düzenlediği operasyonda, doktorlar T.F, T.E, M.A, İ.A. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#FETÖPDY soruşturması #gözaltı #sivas
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