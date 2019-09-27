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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı
Genel 27.09.2019, 10:04 27.09.2019, 10:49
ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Bu çerçevede, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 20 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü ve sabit kontörlü hatları kullandıkları tespit edildi.
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