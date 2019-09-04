Son Dakika
Kastamonu Belediyespor'da Şampiyonlar Ligi hazırlıkları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
“Benim faize alerjim var”
Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
Orta Anadolu Ekonomi Forumu
İsrail-Hizbullah arasındaki çatışma riski
Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü
ABD'den İran Devrim Muhafızları hakkında bilgi verene 15 milyon dolar ödül
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

FETÖ'nün “VIP“ dinleme davasında ara karar

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Genel 04.09.2019, 18:35 04.09.2019, 20:48
FETÖ'nün “VIP“ dinleme davasında ara karar
banner63

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasında, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutukluların mevcut durumunun devamına hükmetti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara karara yönelik tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının talebini dinledi.

Daha sonra, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tahliye ve beraat taleplerini reddederek, mevcut durumlarının devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 14 Ekim Pazartesi devam edilecek.


 

#Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi #FETÖnün VIP dinleme davasında ara karar #Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@