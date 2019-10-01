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FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
- Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Genel 01.10.2019, 13:23
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Abdullah Tavacı ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın ByLock kullandığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve "örgüte mensubiyeti olup, her şeyiyle teslim olan ancak yöneticilik vasfı olmayan" polis memurlarını ifade eden "Say" grubunda yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Tavacı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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