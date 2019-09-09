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FETÖ şüphelisi avukatlara hapis istemi

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün hakim-savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evi"nde kaldıkları iddia edilen üç avukat şüpheli hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

Genel 09.09.2019, 13:03
FETÖ şüphelisi avukatlara hapis istemi
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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün hakim-savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evi"nde kaldıkları öne sürülen 3 şüpheli avukat hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tutuksuz şüpheliler B.G, Y.S.P. ve E.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin üniversite döneminde örgütün öğrenci evlerinde kaldığı, sohbet etkinliklerine katıldığı, hakim-savcı sınav çalışma evleri öncesinde gerçekleştirilen kariyer görüşmesi adı verilen görüşmeye katıldıkları ve şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiği bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

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