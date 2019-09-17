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FETÖ'ye “ByLock“ operasyonu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 14 şüpheliden 6'sının yakalandığı bildirildi.

Genel 17.09.2019, 09:07 17.09.2019, 09:23
FETÖ'ye “ByLock“ operasyonu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 14 şüpheliden 6'sının yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda söz konusu şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

#bylock #FETÖ #Fetullahçı Terör Örgütü
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