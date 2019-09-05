Son Dakika
Çukurova'da limon hasadı başladı
Gurbetçiler için ana vatandan "ayrılık vakti"
Bangkok dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu
Bursa'da fabrika yangını
Dijital TV platformu TV+, 2 ay boyunca kırmızı-beyaza boyanacak
Rusya ile Japonya "barış anlaşması" için çabalayacak
Kaspersky'nin MSP çalışmaları ivme kazandı
Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan istifa etti
Almanya'da mültecilere 6 ayda 609 saldırı
Ticaret Bakanlığından kırtasiye denetimi

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

- Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 20 şüpheliden 10'u gözaltına alındı

Genel 05.09.2019, 11:53 05.09.2019, 13:45
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık arandıkları tespit edilen 16'sı muvazzaf asker, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

#FETÖ #konya
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@