FETÖ’cü 8 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı

Ergenekon Davası olarak bilinen davada eski albay ve avukat Mustafa Levent Göktaş’ın haksız yere 5 yıl tutuklu kalmasına neden olan 8 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan Zekeriya Öz’ün 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, diğer 7 hakim ve savcının ise 26 yıla kadar değişen sürelerde hapsi istendi.

Kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen davanın en önemli delillerinden sayılan 51 numaralı DVD’nin emekli albay ve avukat Mustafa Levent Göktaş’ın soruşturmasına ve davasına dahil edilmesine ilişkin 8 eski hakim ve savcı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 35 sayfalık iddianamede, firari eski savcı Zekeriya Öz başta olmak üzere 7 eski hakim ve savcının ismi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Zekeriya Öz’ün FETÖ ile bağlantısı kapsamında müşteki Mustafa Levent Göktaş’ın yargılandığı ve kamuoyunda ‘Ergenekon Davası’ olarak bilinen davanın soruşturmasında makul şüpheyi gerektirecek bir delil olmadığı halde müştekinin yakalanması ve avukatlık bürosunda arama yapılması için talepte bulunduğu aktarıldı.

Göktaş’ın bürosunda yapılan arama ve el koyma işlemleri sırasında kanunlarda yer alan hükümlere uyulmadığı da aktarılan iddianamede ayrıca Zekeriya Öz’ün “Müşteki gözaltında bulunduğu esnada avukat-müvekkil mesleki faaliyetlerine ilişkin CD ve DVD’lerin kanuna göre incelenmesi için Sulh Ceza Hakimliği’ne iadesi talebini kabul etmediği, yapılan aramada polis tarafından bir mahkeme dosyası içinden çıktığı iddia edilen 51 numaralı DVD’nin müştekiye veya avukatlık bürosuna ait olmadığı yönündeki müştekinin itiraz ve beyanlarını kabul etmediği, DVD’yi getirtmediği, incelemediği, müşteki ve avukatlarının incelemesine müsaade etmediği, DVD’nin içerisinde yer aldığı iddia edilen dokümanlara ulaşılamayacak şekilde kesilmesine ve üzerindeki parmak izlerinin silinmesine neden olduğu, müşteki ile ilgili savunma ve beyanları dikkate almadan, 51 numaralı DVD’yi esas alarak haksız yere müştekinin tutuklanması talebiyle sorguya sevk ettiği, müştekinin şikayeti üzerine Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı Memur suçları soruşturma bürosunun yürüttüğü soruşturmada müştekinin bürosunda el konulan tüm belge ve dijital materyalleri hakime diğerlerinin cumhuriyet savcısı ve hakime ait olmasına rağmen kolluk görevlilerinin kanuna uyup uymadığı konusundaki soruya el yazısı ile ‘görevli polisler savcılığımızın talimatı ile her türlü her türlü bilgi ve belgeyi incelemeye yetkili kılındığından suç unsuru olabilecek bir durum görülmemiştir’ şeklinde mevzuata aykırı cevap verdiği” de açıklandı.

İddianamede ismi yer alan eski savcı Ercan Şafak’ın ise “Ergenekon Davası olarak bilinen davanın soruşturması esnasında makul şüpheyi gerektirecek bir durum olmadığı halde şüphelinin yakalanması ve avukatlık bürosunun aranması için talimatta bulunduğu, müştekinin bürosunda yapılan arama ve el koyma sırasında kanuna uygun davranmadığı, 51 numaralı DVD’yi esas alarak haksız yere müştekinin tutuklanması talebiyle sorguya sevk ettiği” açıklandı.

Eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın hakkında ise iddianamede müşteki ile ilgili savunma ve beyanları dikkate almadan 51 numaralı DVD’yi esas alarak haksız yere müştekinin tutuklanması talebiyle sorguya sevk ettikleri belirtildi.

İddianamede eski hakim Ömer Diken’in kamuoyunda Ergenekon Davası olarak bilinen davada 51 numaralı DVD’nin müştekiye ya da avukatlık bürosuna ilişkin olmadığı yönündeki beyanları, DVD’nin getirtilip parmak izi yaptırılması konusundaki talepleri kabul etmediği ve bu DVD’yi esas alarak müştekinin tutuklanmasına karar verdiği aktarıldı.

Ergenekon Davası’nın hakimlerinden Hüsnü Çalmuk’un ise müştekinin bürosunda bulunduğu iddia edilen ve daha sonra adli emanetten getirtildiğinde kesildiği belirlenen 51 numaralı DVD’nin kesildiği iddiasıyla kolluk tarafından daha sonra gönderilen DVD’nin imajını bilirkişiye teslim etmek yerine içeriğine müdahale olabilecek şekilde kopya DVD’yi bilirkişiye teslim ettiği, bilirkişi tarafından kopya DVD’nin avukatlık bürosunda yapılan aramadan 1 hafta önce tespit edilmesine ve müştekinin Yargıtay Tetkik Hakimi olarak görev yapan eşi Nesrin Göktaş’a ilişkin fişleme belgesi çıkmasına, DVD’nin müştekinin bürosunda el konulan bilgisayarların hiçbirinde kullanılmamasına rağmen savunma ve beyanları dikkate almadan DVD’yi esas alarak müştekinin örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdiği açıklandı.

Eski üye hakim Hasan Hüseyin Özese ve Sedat Sami Haşıloğlu’nun ise savunma ve beyanları dikkate almadan DVD’yi esas alarak müştekinin örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdiği açıklandı.

İddianamede şüphelilerin mesleğin şeref ve onurunu memuriyet nüfus ve itibarını bozacak şekilde eylemlerde bulunup pek çok hukuki ihlaller yaparak FETÖ’nün amacı doğrultusunda hareket ettikleri, bu şekilde yargı yetkisini kötüye kullandığı aktarıldı.

İddianamede Zekeriya Öz’ün ‘görevi kötüye kullanma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 34 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer şüpheliler Ercan Şafak, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Ömer Diken ve Sedat Sami Haşıloğlu’nun da ‘görevi kötüye kullanma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 26 yıla kadar değişen sürelerde hapisleri istendi.

(İHA)