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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
- Sivas'taki operasyonda, 2'si kadın 4 zanlı gözaltına alındı
Genel 09.10.2019, 10:03
SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, H.E, M.Ç, M.S.G. ve Ş.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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