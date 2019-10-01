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FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon
- Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 5 doktor gözaltına alındı
Genel 01.10.2019, 10:44
SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 doktor gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Adana, Şanlıurfa, Bolu ve Tokat'ta düzenlediği operasyonda, doktorlar T.F, T.E, M.A, İ.A. ve A.B'yi gözaltına aldı.
Sivas'a getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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