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FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik İzmir'deki operasyon

- HSK'den, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün mahrem imamlarının 2014-2016 yılları arasında ankesörlü telefonlarla üst düzey hakim ve savcılarla görüşmelerine ilişkin soruşturma kapsamında 18 Eylül 2018'de gelen ihbar evrakı sonrası müfettiş incelemesinin titizlikle yürütüldüğü bildirildi - Kurulun açıklamasında, Yargıtay üyelerinin suç oluşturan eylemlerinde inceleme ve soruşturma yapma yetkisinin, yasa gereği Yargıtay Divanına ait olduğu hatırlatıldı

Genel 07.09.2019, 16:00
FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik İzmir'deki operasyon

ANKARA (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem imamlarının 2014-2016 yılları arasında Ege Bölgesi'nde ankesörlü telefonlarla üst düzey hakim ve savcılarla yaptıkları görüşmelere ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu incelemesinin tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

HSK'den yapılan yazılı açıklamada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarının 2014-2016 yılları arasında Ege Bölgesi'nde (Muğla ve Aydın) 4 bin 720 ankesörlü telefon üzerinden 107 ankesör kartıyla aramasının tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bazı basın organlarında, ardışık arama yöntemiyle FETÖ imamlarıyla haberleşen hakim ve savcıların üst düzey makamlarda bulunduğu, ‬bu listedeki isimlerin 1 yıl kadar önce HSK ve Yargıtay'a bildirildiği ancak Yargıtay veya HSK'nin bu kişilerle ilgili bir işlem başlatmadığı ya da soruşturma izni vermediği yönünde haberler yer aldığı ifade edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ilk derece ve bölge idare mahkemelerini kapsayan 18 Eylül 2018 tarihli ihbar evrakının HSK Genel Sekreterliğine ulaşmasını takiben müfettiş eliyle inceleme yapılmasının uygun bulunduğu, evrakın HSK Teftiş Kuruluna gönderilerek tahkikatının titiz bir şekilde sürdürüldüğü ve tamamlanma aşamasına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yargıtay üyelerinin suç oluşturan eylemlerinde ise inceleme ve soruşturma yapma yetkisinin, yasa gereği Yargıtay Divanına ait olduğu, bu nedenle habere konu şahıslarla ilgili HSK tarafından bir tasarrufta bulunulmadığı, haberde sözü edilen kişilerle ilgili evrakın İzmir Başsavcılığınca doğrudan Yargıtay Başkanlığına gönderildiği kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.



#FETÖ
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