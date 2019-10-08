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FETÖ'nün sözde "bölge imamı" hakim karşısında

- Adana'daki FETÖ/PDY davasında örgütün sözde Balçova bölge imamı olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Genel 08.10.2019, 17:42
FETÖ'nün sözde

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "Balçova bölge imamı" olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yahya S. ve avukatı katıldı.

Savunması alınan Yahya S, 2012-2014'de Balçova bölge imamlığı yaptığını ve bu görevi kendisine akrabası olan İzmir imamı M.S'nin verdiğini söyledi.

Esnaf gruplarına yönelik sohbet toplantıları düzenlediğini belirten Yahya S. şöyle devam etti:

''FETÖ'nün mahrem imamları ByLock programının yüklenmesi ve bu program üzerinden haberleşme yapılması konusunda talimat verdi. Ben de ByLock programını yükledim ve kullandım. Bir süre örgüte ait yurtlarda kalan öğrencilerle de ilgilendim. FETÖ, İzmir'i örgütsel olarak iki bölgeye ayırmıştı. Daha sonra örgüt tarafından Adana'ya gönderildim. Burada da örgüt mensubu muhasebeci grubuna yönelik sohbet toplantıları yaptım. Tüm bildiklerimi anlattım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum.''

Cumhuriyet savcısı ise sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yahya S'nin mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

#ilk duruşma erteleme #FETÖ/PDY terör örgütü #Bölge İmamı
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