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FETÖ'nün sözde eyalet imamına hapis cezası

- FETÖ'nün sözde Ankara Etlik eyalet imamı Ömer Cüce'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Genel 01.10.2019, 15:27
FETÖ'nün sözde eyalet imamına hapis cezası
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ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Ankara Etlik eyalet imamı Ömer Cüce, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Cüce ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Cüce, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Cüce, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer almadığını iddia etti.

Cüce, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Cüce'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Örgütün sözde Ankara Etlik eyalet imamı Cüce, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacağı sırada Edirne sınırında yakalanmıştı.

#ceza #FETÖ #Fetullahçı Terör Örgütü #hapis #silahlı terör örgütü
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