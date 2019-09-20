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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 74 gözaltı kararı
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 74 muvazzaf şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Şüphelileri yakalamak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
Genel 20.09.2019, 08:18
İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattan irtibatları tespit edilen 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatlardan irtibatları tespit edilenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 25'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 10'unun Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 30'unun Jandarma Genel Komutanlığında ve 2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.
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