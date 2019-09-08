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FETÖ'nün, TSK'deki "kripto yapılanması"na operasyon
- Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alındı
Genel 08.09.2019, 12:39
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen ve öğretmen olduğu öğrenilen S.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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