ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri kapsamında siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Suçun işlendiği tarihlerde Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalışan tutuksuz sanık eski polis memuru Recep Şahin, kendisine isnat edilen "resmi belgede sahtecili" ve "usülsüz dinleme" suçlamalarını reddetti.

Memur olarak kimseyi dinleme yetkisinin olmadığını savunan Şahin, dinlendiği iddia edilen şahısların bizzat kendisi tarafından dinlendiğine ilişkin somut belgelerin olmadığını öne sürdü. Şahin, dinlemeyi yapan personelin kimlik bilgilerinin tespit edilmediği iddiasında bulundu.

Şahin, görev süresince yaptığı işlemlerin yasal çerçevede olduğu, silahlı, silahsız hiçbir terör örgütü ve cemaatle birlikte olmadığını ve FETÖ ile herhangi bir bağının ortaya çıkmadığını ileri sürdü.

ByLock uygulamasını kullanmadığını ve Bank Asya’da bir hesabının olmadığını iddia eden Şahin, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan eski polis memuru Ramazan Çalışkan da "resmi belgede sahtecilik" ve "FETÖ/PDY üyesi olduğu" iddialarını reddederek örgütün dershane ve diğer kurumlarıyla bir bağının olmadığını, ByLock uygulamasını kullanmadığını iddia etti.

Bank Asya’da hesabının olduğunu ifade eden Çalışkan, örgütün talimatı doğrultusunda hesap açmadığını, bir bankada hesap açmanın suç olmadığını savundu.

Çalışkan, kendisine isnat edilen suçları kabul etmediğini belirterek, mahkeme heyetinden beraatini talep etti.

Tutuklu sanıklardan eski Ankara İstihbarat Şube görevlisi Harun Dağlı ise "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "usülsüz dinleme" ve ByLock kullandığı yönündeki tespitleri kabul etmeyerek iddia makamının şahsına isnat ettiği tüm suçlamaları reddetti.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne süren Dağlı, tahliyesini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.