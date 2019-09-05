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FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

- Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 20 şüpheliden 10'u gözaltına alındı

Genel 05.09.2019, 11:53
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık arandıkları tespit edilen 16'sı muvazzaf asker, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

#FETÖ #konya
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