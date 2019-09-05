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FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu
- Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 20 şüpheliden 10'u gözaltına alındı
Genel 05.09.2019, 11:53
KONYA (AA) - Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor.
Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
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