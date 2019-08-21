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Fikirtepe’de metrobüs alt geçidinde su baskını

Fikirtepe’de metrobüs alt geçidini su bastı. Ekiplerin suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy’de de dükkanları su bastı

Genel 21.08.2019, 14:06 21.08.2019, 14:12

Fikirtepe’de metrobüs alt geçidini su bastı. Ekiplerin suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy’de de dükkanları su bastı

İstanbul’da etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fikirtepe’deki metrobüs alt geçidini şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Suyun bastığı alt geçit kullanıma kapanırken, Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etmek için alt geçide geldi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

DÜKKANLARI DA SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy’de dükkanları su bastı. Dükkanlardaki eşyalar zarar görürken, dükkan sahipleri suyu tahliye edebilmek için yoğun çaba serf etti.

Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İçerenköy’de bir yolda su birikintisi oluştu. Yolun kenarındaki dükkanlara ve evin bahçesine de su bastı. Suyun bastığı dükkanlarda eşyalar zarar gördü. Dükkan çalışanları biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba saf etti. Su birikintisinin oluştuğu yolda trafik olumsuz etkilendi. Araçların mahsur kaldığı yolda bazı araçlar da ilerlemekte zorlandı.

(Metin Başar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#su baskını #istanbul hava durumu #hava durumu #Fikirtepe istanbul #fikirtepe
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