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Filipinler'de küçük uçak düştü: 8 ölü
MANILA (AA) - Filipinler'de, içinde 8 kişinin bulunduğu küçük uçağın bir tatil merkezine düştüğü ve uçaktakilerden kurtulan olmadığı bildirildi.Emniyet yetkilileri, başkent Manila'nın güneyindeki Laguna'ya bağlı Panson köyünde...
Genel 01.09.2019, 14:33 01.09.2019, 19:43
MANILA (AA) - Filipinler'de, içinde 8 kişinin bulunduğu küçük uçağın bir tatil merkezine düştüğü ve uçaktakilerden kurtulan olmadığı bildirildi.
Emniyet yetkilileri, başkent Manila'nın güneyindeki Laguna'ya bağlı Panson köyünde bulunan tatil yerleşkesine düşen uçağın yangına neden olduğunu açıkladı.
Filipinler Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Eric Apolonio, uçağın güneydeki Dipolog kentinden başkente bir hastayı getirdiğini, Laguna kenti üzerinde radardan çıktığını söyledi.
Apolonio, uçakta, 2 pilot, bir doktor, 3 hemşire, bir hasta ve bir sivil olmak üzere 8 kişi bulunduğunu kaydetti.
Olaya dair internette paylaşılan videolar, uçağın düştüğü yerden alevler ve siyah dumanlar yükseldiğini gösteriyor.
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