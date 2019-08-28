Filipinler'de yolcu vapurunda yangın
- 4 kişinin öldüğü yangından 141 kişi kurtarıldı
ANKARA (AA) - Filipinler'in Zamboanga del Norte bölgesi açıklarında bir yolcu vapurunda çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.
"Rappler" internet sitesinde yer alan habere göre, Dapitan şehri sağlık yetkilisi Rolito Cataluna, Cebu şehrinden yola çıkarak Dapitan'a gitmekte olan yolcu vapurunda çıkan yangında aralarında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Vapurdaki 111 yolcu ve 30 mürettebatın kurtarıldığını, 39 kişinin ise kayıp olduğunu ifade eden Cataluna, 7 mürettebatın halen yanan gemide olduğunu söyledi.
Kurtarılan yolcuların, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Dipolog şehrinde bir otele yerleştirildiği kaydedildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Yerel medyada çıkan haberlerde, bazı yolcuların, yangında panikle denize atladığı ve daha sonra yakından geçen balıkçı tekneleri ve kargo gemileri tarafından kurtarıldığı ifade edildi.
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