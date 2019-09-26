Filipinler'de çocuk felci uyarısı
- DSÖ, geçen hafta çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığının duyurulduğu Filipinler'de 5 yaş ve altındaki her 3 çocuktan birinin hastalığa yakalanma riski taşıdığı uyarısını yaptı
ANKARA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filipinler'de 5 yaş ve altındaki her 3 çocuktan birinin çocuk felci (polio) ve diğer virüs hastalıklarına yakalanma riski altında olduğu uyarısında bulundu.
CNN Philippines'in haberine göre, DSÖ'nün Filipinler temsilcisi Dr. Rabindra Abeyasinghe, basına yaptığı açıklamada, düşük aşılanma oranları nedeniyle ülkenin her zaman aşıyla önlenebilir hastalık riski altında olduğunu belirtti.
Filipinler'de çocuk felcine yönelik mevcut aşılama oranının yüzde 66 olduğunu ifade eden Abeyasinghe, tüm çocukları korumak için bu oranı yükseltmek gerektiğini vurguladı.
Ülkede 5 yaşın altında yaklaşık 11 milyon çocuk olduğunu aktaran Abeyasinghe, toplum düzeyinde bağışıklığının kazanılmasının, savunmasız çocukların virüslerin yol açtığı hastalıklardan korunabileceği anlamına geldiğini dile getirdi.
- Filipinler'de "çocuk felci salgını" ilan edilmişti
Filipinler Sağlık Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, 19 yıl aradan sonra ülkede çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığı doğrulanmıştı.
Duque, çocuk felcinin bulunmadığı bir ülkede, doğrulanmış tek vakanın otomatik olarak salgın durumu ilan etmeyi gerektirdiğini ifade etmişti.
- Hastalık 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor
Çocuk felci, sıklıkla 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor ve söz konusu hastalığa neden olan polio virüsünün 3 farklı türü bulunuyor.
Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.
Uzmanlar, virüsün tek bir çocukta dahi bulunmasının "salgın riski" anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.
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