Filipinler'de DEAŞ, 7 Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesini öldürdü
- Maguindanao eyaletine bağlı Shariff Saydona kentinde DEAŞ'lı teröristlerin yaptığı baskında, Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesi 7 kişi yaşamını yitirdi
KUALA LUMPUR (AA) - Filipinler'in güneyinde, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki kanadına üye teröristlerin Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçılarının olduğu bölgeye düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Minda News internet sitesinde yer alan habere göre DEAŞ üyesi teröristler, ülkenin güneyindeki Maguindanao eyaletine bağlı Shariff Saydona kentinde MİKC savaşçılarına yönelik baskın düzenledi.
Çıkan çatışmada, 7 MİKC savaşçısının yaşamını yitirdiği açıklandı.
Carreon, MİKC savaşçılarının bölgede bir süredir teröristlerle mücadele ettiğini belirterek, "Silah ve diğer türlü destekler sağlayarak, MİKC'deki kardeşlerimizin bu bölgede barış için verdiği mücadeleyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden MİKC savaşçılarının silahlı olduğu ve geçen ay Bangsamoro'daki barış süreci kapsamında silah bırakan bin savaşçı arasında yer almadıkları kaydedildi.
Filipinler'de 2014'ten bu yana hücrelenmeye çalışan terör örgütü DEAŞ, ülkenin çeşitli bölgelerinde Ebu Seyyaf, Maute Grubu ve Filipinler Ensar Halife gibi isimlerle terör faaliyetinde bulunuyor.
DEAŞ'ın 2017'de Müslüman Mindanao bölgesine bağlı Marawi'de 5 ay boyunca yaptığı saldırılar, binin üzerinde kişinin canına mal olmuştu.
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