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Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem
KUALA LUMPUR (AA) - Filipinler'in güney eyaletlerinden Davao Occidental'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, eyaletin kıyı bölgelerinde yerel saatle 10.02'de...
Genel 29.09.2019, 09:31
KUALA LUMPUR (AA) - Filipinler'in güney eyaletlerinden Davao Occidental'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, eyaletin kıyı bölgelerinde yerel saatle 10.02'de 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
Can veya mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmasa da yetkililer artçı sarsıntıların geleceği uyarısında bulundu.
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