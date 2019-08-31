Son Dakika
Avşa Adası’nda korkutan yangın
"Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"
Kuşadası Körfezi 12 kez sallandı
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’da
"Çok enteresan bir maç oldu"
Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Baba-oğul birbirini bıçakladı
Malatya’da sağanak yağış sele neden oldu
İstanbul Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Kartallılar Zafer Bayramını Teoman’la kutladı

Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'in AA foto muhabirini yaralamasına tepki

RAMALLAH (AA) – Filistin Gazeteciler Sendikası, Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın İsrail askerleri tarafından hedef alınarak yaralanmasını...

Genel 30.08.2019, 20:28 31.08.2019, 01:00
Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'in AA foto muhabirini yaralamasına tepki

RAMALLAH (AA) – Filistin Gazeteciler Sendikası, Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın İsrail askerleri tarafından hedef alınarak yaralanmasını kınadı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, foto muhabir Cadallah'ın hedef alınmasının İsrail'in günbegün sergilediği şiddeti gizlemeyi hedefleyen sistematik bir saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2222 sayılı gazetecilerin korunmasına ilişkin kararının uygulanması istendi.

Bugün, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde Gazze'de görev yapan ve gösterileri takip eden AA foto muhabiri Ali Cadallah kauçuk kaplı mermiyle başından vurulmuştu.

#Filistinli gazeteciler #gazze
Yorumlar (0)
18°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@