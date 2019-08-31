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Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'in AA foto muhabirini yaralamasına tepki
RAMALLAH (AA) – Filistin Gazeteciler Sendikası, Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın İsrail askerleri tarafından hedef alınarak yaralanmasını...
Genel 30.08.2019, 20:28
RAMALLAH (AA) – Filistin Gazeteciler Sendikası, Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın İsrail askerleri tarafından hedef alınarak yaralanmasını kınadı.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, foto muhabir Cadallah'ın hedef alınmasının İsrail'in günbegün sergilediği şiddeti gizlemeyi hedefleyen sistematik bir saldırı olduğu belirtildi.
Bugün, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde Gazze'de görev yapan ve gösterileri takip eden AA foto muhabiri Ali Cadallah kauçuk kaplı mermiyle başından vurulmuştu.
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