Filistinli grupların ölü doğmuş girişimi:

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - Filistinli 8 grubun, ulusal birliği sağlamak ve bölünmeyi sona erdirmek amacıyla sunduğu "ulusal vizyon", uzmanlar tarafından ölü doğmuş bir girişim olarak nitelendiriliyor.

Pek çok grubun ortaklaşa sunduğu bir proje olması ve Hamas tarafından da memnuniyetle karşılanmasına rağmen ulusal vizyonun, daha önceki uzlaşı anlaşmalarını baz alması nedeniyle başarı şansının düşük olduğu ifade ediliyor.

Yazar Mustafa İbrahim AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sona ermesi ve uzlaşının sağlanmasının kolay olmadığını ve söz konusu girişimin de bu nedenle başarılı olamayacağını öne sürdü.

İbrahim, "Bölünme 12 yıldır devam ediyor ve Filistinlilerin köklerine derin darbe vuruyor. Bu bölünmüşlük halini, daha önce yapılan ancak bir netice alınamayan eski anlaşmaları temel alan böyle bir girişimle sonlandırmak kolay değil. Hamas girişime olumlu yaklaştı ama Fetih gayriresmi olarak da olsa kabul etmediğini açıkladı. Bu da girişimin başarısız olacağının ilk işareti." dedi.

- Halk baskısı olmadan uzlaşı sağlanamaz

Filistinli grupların Hamas ve Fetih'i etkileyecek yeterli güç ve kapasiteye sahip olmamasının da söz konusu girişimi akamete uğratacak başka bir unsur olduğunu vurgulayan İbrahim, Filistinli grupların eğer başarılı olmak istiyorlarsa halkın güvenini kazanarak onu kendi saflarına çekmesi gerektiğini kaydetti.

Hamas ve Fetih'in aralarındaki bölünmeyi sonlandırmak için gerçek anlamda bir irade sergilemesi gerektiğine işaret eden İbrahim, "Gerçek bir ulusal mutabakat sağlanmadan ve Filistin meselesinin gerileme sürecine girdiğinin, İsrail ile ABD'nin bu davanın tasfiyesi için çalıştığının bilincine varılmadan ve halkın baskısı olmadan uzlaşı başarılı olamaz." diye konuştu.

- Ulusal vizyonun akıbeti akamet

Yazar Fayiz Ebu Şemmale de Filistinli grupların girişiminin daha önce imzalanan anlaşmalar gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını savundu.

Şemmale, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed'in, "söz konusu girişimin faydasız olduğu" yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak, "Taraflardan biri girişimi reddederse başarılı olma şansı yok. Bu girişimin de öncekiler gibi akametle sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Şemmale, uzlaşı anlaşmasının uygulanması için takvim oluşturmak dışında yeni bir şey sunmadığını dile getirdi.

Ezher Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Teysir Muhaysin, Fetih Hareketi ile Filistin yönetimi yöneticilerinin yaptıkları açıklamaların bölünme dosyasını kapatacak gerçek bir açılım ihtimalini düşürdüğüne değindi.

Filistinli gruplardan İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Halk Partisi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık (FHKC-GK), Feda Partisi ve Es-Saika örgütü 20 Eylül'de yaptıkları ortak yazılı açıklamada bölünmeyi sonlandırarak, Filistin'de birliği sağlamak amacıyla bir "ulusal vizyon" sunduklarını duyurmuştu.

Ulusal vizyonun, "Bölünmeyi sona erdirmek ve ulusal birliği yeniden sağlamak için önceden yapılan ulusal uzlaşı anlaşmalarının referans olarak görülmesi, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) etkinleştirme ve geliştirme adıyla kurulan sivil inisiyatif komitesinin Ekim 2019'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında toplantı düzenlemesi, Ekim 2019-Temmuz 2020 arasındaki sürenin ulusal birliği sağlamak ve bölünmeyi sonlandırmak için geçiş aşaması olarak kabul edilmesi ve 2020 ortalarında kapsamlı yasama, cumhurbaşkanlığı ve ulusal seçimlerin icra edilmesini" içerdiği açıklanmıştı.



