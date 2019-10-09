Filmekimi 11 Ekim'de Ankara'da başlıyor
- Yeni yapımların yer alacağı etkinlik kapsamında dünya festivallerinde gösterilen ve ödüller alan 25 film izleyicilerin beğenisine sunulacak
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) bu yıl TV+ işbirliğiyle düzenlediği Filmekimi, 11-15 Ekim tarihleri arasında Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.
Yeni yapımların yer alacağı etkinlik kapsamında dünya festivallerinde gösterilen ve ödüller alan 25 film, Ankara Cinemaximum Cepa'da gösterilecek.
Programda, Bong Joon-ho'nun Güney Kore'de beğeniyle izlenen, Altın Palmiye ödülüne sahip "Parazit" filmi, Levan Akin'in yönettiği İsveç'in Oscar adayı seçilen "Ve Sonra Dans Ettik" filmi, tiyatro yönetmeni Nicolas Bedos'un "Yeni Baştan" adlı filmi, yine Cannes'da Jüri Ödülü'nü kazanan "Bacurau" katılımcıların beğenisine sunulacak.
Filmekimi programında olan yapımlar arasında Atom Egoyan'ın dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptığı "Onur Konuğu", Xavier Dolan'ın son filmi "Matthias ve Maxime", usta yönetmen Arnaud Desplechin'in polisiye filmi "Suç Mahali", komedi filmlerinin ustası olarak gösterilen Quentin Dupieux'nün "Deri Ceket" filmi, Lorcan Finnegan'ın yönettiği "Vivarium", Robert Guediguian'ın yönettiği Gloria Mundi, Asif Kapadia'nın yeni filmi "Diego Maradona" da yer alıyor.
Biletleri satışa sunulan Filmekimi Ankara programında ayrıca "Tavşan Jojo", "Monos", "Üzgünüz, Size Ulaşamadık", "Gizli Bir Yaşam", "İlk Aşk", "Saplantı", "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi", "Elveda", "Tehlikeli Oyun" ve "Güney İstasyonunda Randevu" filmleri izlenebilecek.
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