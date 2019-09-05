Son Dakika
"Almanların Korkuları" raporu
Türk askerinden Kosova’da eğitime destek
Netanyahu’nun Londra ziyareti protesto edildi
Vestel IFA'da akıllı teknolojilerini tanıttı
New York borsası yükselişle açıldı
Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
Dünya Boks Şampiyonası'na doğru
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Litvanya: 82 - Avustralya: 87
İspanya “anlaşmasız Brexit“ hazırlıklarına başladı
Beko'nun güneş ışığını simule eden buzdolabı IFA'da tanıtıldı

Finlandiya'da havuzda tesettür mayo yasağı kaldırıldı

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'da havuzda tesettür mayo giyme yasağı, "her türlü mayo yasağının cinsiyet ve din temelinde ayrımcılığa yol açacağı" sebebiyle kaldırıldı.

Genel 05.09.2019, 15:06 05.09.2019, 16:38
Finlandiya'da havuzda tesettür mayo yasağı kaldırıldı

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'da havuzda tesettür mayo giyme yasağı, "her türlü mayo yasağının cinsiyet ve din temelinde ayrımcılığa yol açacağı" sebebiyle kaldırıldı.

Ayrımcılıkla mücadele konuları ile ilgilenen kamu başdenetçisi Kirsi Pimia, yayınladığı tavsiye kararında, halkın kullanımına açık havuzlarda Müslüman kadınların giydiği, vücudu örten mayolara izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Pimia, her türlü mayo yasağının cinsiyet ve din temelinde ayrımcılığa yol açacağını vurguladı.

Halkın kullanımına açık bazı havuzlarda tesettür mayo giyen kadınların girişlerine izin verilmediği yönünde aldığı şikayetleri değerlendiren Pimia, kararında şu ifadeleri kullandı:

"Ayrımcılık yasaları açısından bakıldığında, tüm yüzme havuzlarının tesettür mayo kullanımına izin vermemesini sorunlu buluyorum. Bazı Müslüman kadınlar burkini giyiyor ve bunun yasaklanması din ve cinsiyet temelinde ayrımcılığa sebep olabilir."

Pimia ayrıca, havuzlardaki duş alanlarının da toplumdaki tüm kesimler arasında eşitliği teşvik edecek şekilde düzenlenmesinin doğru olacağını ve bu noktada özürlülerin, hastaların ve cinsel tercihi farklı olanların da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

banner62
#Burkini #Finlandiya #yasak
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@