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Firari eski hakim Nalan Can tutuklandı

- Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski hakim Nalan Can tutuklandı

Genel 12.09.2019, 18:44
Firari eski hakim Nalan Can tutuklandı
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ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yaklaşık 3 yıldır firar olan ve Denizli'de yakalanan eski hakim Nalan Can'ın "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın firari sanıklarından Nalan Can Denizli'de yakalandı.

Yaklaşık 3 yıldır aranan Can, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde hakim karşına çıktı.

Mahkeme heyeti, Can'ın terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

#Yargıtay #Nalan Can #FETÖ #denizli #ankara
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