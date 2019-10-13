Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor
Fırat’ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’ne seyyar köprü kuruluyor. Fırat’ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye sevk ediliyor.
Fırat’ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’ne seyyar köprü kuruluyor. Fırat’ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye sevk ediliyor.
Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısı’ndan geçen tırlarla yapay köprünün malzemeleri ve iş makineleri Mümbiç sınırına doğru yola çıkartıldı. Köprü malzemelerinin sevkiyatına askeri zırhlı araç ve askeri personel de eşlik etti. Fırat Nehri üzerine yapılması planlanan yapay köprü için malzemelerin Karkamış’tan ve Sınır Kapısı’ndan geçişi esnasında ise bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
Köprü malzemelerinin Ankara’dan geldiği öğrenilirken, Fırat’a kurulacak köprünün ise Suriye’nin içerisinde bulunan ve nehrin batısındaki Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu’na ait zırhlı ve ağır silahlı araçların geçişinde kullanılacağı öğrenildi.
(Metin Faruk Tamer - Lider Olgun/İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2