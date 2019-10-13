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Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor

Fırat’ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’ne seyyar köprü kuruluyor. Fırat’ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye sevk ediliyor.

Genel 12.10.2019, 13:21 12.10.2019, 13:31
Fırat Nehrine seyyar köprü kuruluyor

Fırat’ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’ne seyyar köprü kuruluyor. Fırat’ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye sevk ediliyor.

Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısı’ndan geçen tırlarla yapay köprünün malzemeleri ve iş makineleri Mümbiç sınırına doğru yola çıkartıldı. Köprü malzemelerinin sevkiyatına askeri zırhlı araç ve askeri personel de eşlik etti. Fırat Nehri üzerine yapılması planlanan yapay köprü için malzemelerin Karkamış’tan ve Sınır Kapısı’ndan geçişi esnasında ise bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Köprü malzemelerinin Ankara’dan geldiği öğrenilirken, Fırat’a kurulacak köprünün ise Suriye’nin içerisinde bulunan ve nehrin batısındaki Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu’na ait zırhlı ve ağır silahlı araçların geçişinde kullanılacağı öğrenildi.

(Metin Faruk Tamer - Lider Olgun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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