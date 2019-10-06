Fırından sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında
- Yalova'da ekmek alma bahanesiyle girdiği fırındaki sadaka kutusunu çalan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor
YALOVA (AA) - Yalova'da ekmek alma bahanesiyle girdiği fırından sadaka kutusunu çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yüzünde silah dövmesi bulunan şüpheli, Fatih Caddesi'ndeki fırına girerek ekmek istedi.
Çalışanın kendisine ekmek vermek için uzaklaşmasını fırsat bilen zanlı, kasanın üstündeki sadaka kutusunu çalarak kaçtı.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan fırın çalışanlarından Yakup Karagöz, ekmeklerin iş yerinin arka tarafında olduğunu söyledi.
Şüphelinin, mesai arkadaşının yanından ayrılmasını fırsat bilerek sadaka kutusunu çaldığını belirten Karagöz, "İhtiyacı olan öğrenciler var, Kur'an kursları var. Yetim, öksüz yani ihtiyacı olanlara gidiyordu bu para." dedi.
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