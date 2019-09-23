Flaş HaberMuğla'da 120 bin turist mahsur kaldı
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Firmaları iflas eden İngiliz turistler gönderilen uçakla dönüyor
İngiltere’nin ve dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook’un iflasını açıklamasının ardından Muğla’daki İngiliz turistler, İngiltere’den gönderilen uçakla ülkelerine dönmeye başladı.
Genel 23.09.2019, 23:28 23.09.2019, 23:31
İngiltere’nin ve dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook’un iflasını açıklamasının ardından Muğla’daki İngiliz turistler, İngiltere’den gönderilen uçakla ülkelerine dönmeye başladı.
(İHA)
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