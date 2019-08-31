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Formula 2'de üzücü kaza
- 22 yaşındaki Fransız pilot Anthoine Hubert, Belçika Grand Prix'sinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Genel 31.08.2019, 18:43
İSTANBUL (AA) - Formula 2 pilotu Anthoine Hubert, Belçika Grand Prix'sinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, Hubert'in kaldırıldığı sağlık merkezinde hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan Correa'nın durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.
Kazanın ardından ara verilen grand prix, daha sonra iptal edildi.
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