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Formula 2'de üzücü kaza

- 22 yaşındaki Fransız pilot Anthoine Hubert, Belçika Grand Prix'sinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Genel 31.08.2019, 18:43
Formula 2'de üzücü kaza

İSTANBUL (AA) - Formula 2 pilotu Anthoine Hubert, Belçika Grand Prix'sinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Yarışın ikinci turunda meydana gelen kazada, BWT Arden takımının 22 yaşındaki Fransız pilotu Hubert'in aracı bariyerlere çarptıktan sonra piste savruldu. Arkadan gelen ABD'li pilot Juan Manuel Correa'nın aracı yaklaşık 250 kilometre hızla Hubert'in aracına çarptı.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, Hubert'in kaldırıldığı sağlık merkezinde hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan Correa'nın durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından ara verilen grand prix, daha sonra iptal edildi.

#Anthoine Hubert #Belçika Grand Prix #Juan Manuel Correa #kaza
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