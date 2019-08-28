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Fransa AB Komisyonu üyeliği için adayını açıkladı
PARİS (AA) - Fransa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliği için kendine ayrılan kontenjana eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard'ı aday gösterdi. Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın AB Komisyonu üyeliğine Goulard'ı...
Genel 28.08.2019, 14:14
PARİS (AA) - Fransa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliği için kendine ayrılan kontenjana eski Savunma Bakanı Sylvie Goulard'ı aday gösterdi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın AB Komisyonu üyeliğine Goulard'ı aday seçtiği belirtildi.
Goulard'ın adaylığının 1 Kasım'da göreve başlayacak yeni AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından onaylanması gerekiyor.
Sylvie Goulard, üyesi olduğu Demokrasi Hareketi'nin (MoDem) Avrupa Parlamentosundaki (AP) üyeleriyle ilgili "usulsüzlük" suçlamasıyla yargıda başlatılan ön soruşturma nedeniyle, 20 Haziran 2017'de savunma bakanlığı görevinden istifa etmişti.
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