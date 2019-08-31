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Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Fransız basınındaki haberlerde, Lyon'un Villeurbanne Mahallesi'nde yerel saatle 16.30 sularında düzenlenen...

Genel 31.08.2019, 17:08 31.08.2019, 20:03
Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlerde, Lyon'un Villeurbanne Mahallesi'nde yerel saatle 16.30 sularında düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganlardan birisinin polis tarafından yakalandığı, diğerinin ise arandığı kaydedildi.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

#bıçaklı saldırı #Fransa
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