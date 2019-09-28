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Fransa'da “Cihad“ ismine izin verilmedi

- Dijon Mahkemesi, "çocuğa zarar verebileceği" gerekçesiyle bir ailenin yeni doğan çocuğunun ismini "Cihad" koymasına izin vermedi

Genel 27.09.2019, 23:03 28.09.2019, 08:32
Fransa'da “Cihad“ ismine izin verilmedi
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PARİS (AA) - Fransa'da mahkeme, bir ailenin yeni doğan çocuğunun ismini "Cihad" koymasına izin vermedi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Dijon Mahkemesi, "çocuğa zarar verebileceği" gerekçesiyle bir ailenin çocuğunun ismini "Cihad" koymasına izin vermedi.

Mahkeme, çocuğun isimini "Cahid" olarak değiştirdi.

Fransa Medeni Kanunu, çocuğa zarar verebilecek isimlerin konulmamasını öngörüyor.

Ülkede daha önce Cihad ismini alan çocuklar olsa da terör eylemleriyle ülkede artan İslamofobi nedeniyle yabancı terörist savaşçılar "cihadcı" olarak tanımlanıyor.

Arapçada "mücadele" ve "çaba" anlamına gelen cihad, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde "kutsal savaş" ve "radikalizm" olarak algılanıyor.

Fransa'da daha önce de çocuklara çikolata markası "Nutella" ve "Çilek" gibi isimlerin verilmesi engellenmişti.

#cihad #Fransa #isim
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