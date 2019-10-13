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Fransa Eğitim Bakanı Blanquer'den başörtüsü açıklaması
- Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer: - "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklanmasını teşvik edebiliriz"
Genel 13.10.2019, 16:20
PARİS (AA) - Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklanmasını teşvik edebiliriz." dedi.
Blanquer, BFM TV kanalında yaptığı açıklamada başörtünün toplumda istenmediğini savundu.
Blanquer, ilkokullarda kız ve erkek çocukların el ele tutuşmak istememesiyle ilgili de bazı önlemler aldıklarını ifade etti.
Danıştay, 2013'te yayımladığı raporda, okul gezilerinde öğrencilere refakat edenlerin kamu görevlisi olmadığını, bu kişilerin dini sembol taşıyabileceğini belirtmişti.
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