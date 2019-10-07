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Fransa'da iklim protestocularının işgal eylemleri

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te çevreci aktivistler, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek için kentteki bir meydanı ve köprüyü araç trafiğine kapattı.Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyesi yüzlerce...

Genel 07.10.2019, 21:18
Fransa'da iklim protestocularının işgal eylemleri
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PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te çevreci aktivistler, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek için kentteki bir meydanı ve köprüyü araç trafiğine kapattı.

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyesi yüzlerce kişi, hükümetin iklim değişikliğiyle daha etkili şekilde mücadele etmesi ve ciddi adımlar atması talebiyle gösteri düzenledi.

Eylemciler, Paris'teki Chatelet Meydanı ile Notre-Dame Katedrali ve Paris Emniyet Müdürlüğüne giden köprüyü araç trafiğine kapattı.

Extinction Rebellion'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekonomik sistemimiz canlıyı tüketiyor, azınlıkları eziyor ve ortak geleceğimizi yok ediyor. Bu felakete karşı durmak bizim görevimiz." ifadeleri kullanıldı.

#Extinction Rebellion #Fransa #iklim protestocularının işgal eylemleri #İşgal eylemi #paris
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