Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 46. haftasında
PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 46. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti. Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine...
PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 46. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.
Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri aylardır sürüyor. Paris'te çeşitli sokaklarda yürüyen eylemciler, Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösterilerde herhangi bir olay yaşanmadı.
Polis, Champs-Elysees Caddesi ve nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali'nin çevresinde eylem yapılmasını yasakladı.
Toulouse'da yapılan eylemde polisle protestocular arasında gerginlik yaşandı. Göstericiler, Capitol Meydanı'nda bir restoranın terasında bulunan büyük şemsiyeyi ateşe verdi. Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı, eylemlere katılanların sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.
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