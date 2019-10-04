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Fransa'daki aşırı sağcı partiye 8 milyon avro borç

PARİS (AA) - Fransa'da Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisine (RN) 2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Fransız bir iş adamı tarafından 8 milyon avro borç verildiği ve bu...

Genel 04.10.2019, 14:59
Fransa'daki aşırı sağcı partiye 8 milyon avro borç
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PARİS (AA) - Fransa'da Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisine (RN) 2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Fransız bir iş adamı tarafından 8 milyon avro borç verildiği ve bu ödeminin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir bankada yapıldığı ortaya çıktı.

Fransız Mediapart internet sitesinin haberinde, Fransız iş adamı Laurent Foucher'in RN'e 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 8 milyon avro borç verdiği ve bu ödemenin havale yoluyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki bir bankadan yapıldığı belirtildi.

Haberde, RN'in bu para sayesinde Fransa'da bankaya olan borcunu kapattığı kaydedildi.

Siyasi partilerin finansmanlarını kontrol eden resmi kurumun da geçen yıl RN'den verilen 8 milyon avro borç ile ilgili açıklama istediği ifade edildi.

RN'e borç veren Foucher, Mediapart'a yaptığı açıklamada, "Bunu ideolojik sebeplerden yapmadım. Başka birisi için de yapmadım. Bende 8 milyon avro para vardı. Bana ölüm kalım meselesi olduğunu söylediler. Bunu herkes için yapardım. Hayatım her zaman başkalarına yardım etmek için var. Kim olursa olsun. Söz konusu Sosyalist Parti olsaydı, bunu onun için de yapardım." dedi.

Haberde, Foucher'in Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Claude Gueant'a yakın bir ismi olduğu aktarıldı.

Foucher'in RN'e borç vermesi için eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Jean-Luc Schaffhauser'in aracı olduğu bilgisi paylaşılan haberde, Marine Le Pen'e yakın isim olan Schaffhauser'in 8 milyon avrodan 300 bin avro komisyon ücreti almış olabileceği ifade edildi.



#Birleşik Arap Emirlikleri #Marine Le Pen
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