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Fransız aşırı solcu milletvekili, Cezayir'de gözaltına alındı

PARİS (AA) - Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nden (LFI) milletvekili Mathilde Panot'un Cezayir'in Bejaia kentinde gözaltına alındığı bildirildi. LFI'den yapılan yazılı açıklamada, Fransız milletvekili ve Ulusal Meclis'te...

Genel 02.10.2019, 15:47
Fransız aşırı solcu milletvekili, Cezayir'de gözaltına alındı
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PARİS (AA) - Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nden (LFI) milletvekili Mathilde Panot'un Cezayir'in Bejaia kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

LFI'den yapılan yazılı açıklamada, Fransız milletvekili ve Ulusal Meclis'te LFI Grup Başkan Yardımcısı Panot'un dün, yanındaki kişilerle Bejaia'da gözaltına alındığı ve polis eşliğinde başkent Cezayir'e getirildiği bilgisi paylaşıldı.

LFI'nin, Panot ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınmasını kınadığı ve serbest bırakılmalarını istediği kaydedildi.

Açıklamada, Fransız milletvekilinin hangi sebeple gözaltına alındığı ise belirtilmedi.

Panot, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 22 Şubat'ta başlayan ve Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestolarını takip etmek ve bazı aktörlerle görüşmek için Cezayir'e geldiğini ifade etmişti.

#Cezayir #Fransa #Fransız milletvekili Mathilde Panot #gözaltı
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