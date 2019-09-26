Fransız BNP Paribas bankasına "Sudan'da soykırıma ortak olma" suçlaması
- İki sivil toplum kuruluşu, Fransız bankası BNP Paribas'ı, Sudan'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle "soykırıma ortak olmakla ve insanlığa karşı suç işlemekle" suçladı
PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkenin en büyük bankası BNP Paribas hakkında Sudan'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Le Monde gazetesinde çıkan habere göre, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ile "Project Expedite Justice" adlı kuruluş, 2002-2008 yıllarında eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimine yaptırım kararına rağmen finansal hareketlerde kolaylık sağladığı gerekçesiyle BNP Paribas bankası hakkında Paris Mahkemesine suç duyurusunda bulundu.
İki kuruluşun söz konusu bankayı "soykırıma ortak olmakla ve insanlığa karşı suç işlemekle" suçladığı belirtildi.
BNP Paris bankası hakkında daha önce de buna benzer suçlama yöneltilmiş ve soruşturma açılmıştı.
Paris Savcılığı, Eylül 2017'de BNP Paribas'ın Ruanda soykırımındaki rolünü araştırmak için soruşturma başlatmıştı. Banka, Ruanda'da soykırım işleyenlere yasa dışı silah temininin finansmanında rol almakla suçlanıyor.
Bankanın finansmanıyla, Birleşmiş Milletler'in ambargosuna rağmen soykırım yapanlara 80 ton silah temin edildiği ileri sürülmüştü.
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