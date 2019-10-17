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Fransız paraşütçüler, Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’ne nefes kesen gösteriler ile devam ederken, etkiliğe katılan "Uçan Fransızlar" gök yüzünde Türk bayrağıyla wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterisi yaptı. Grubun gökyüzündeki adrenalin yüklü gösterileri aksiyon kameralarına da yansıdı.

Genel 17.10.2019, 14:28 17.10.2019, 15:12
Fransız paraşütçüler, Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’ne nefes kesen gösteriler ile devam ederken, etkiliğe katılan "Uçan Fransızlar" gök yüzünde Türk bayrağıyla wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterisi yaptı. Grubun gökyüzündeki adrenalin yüklü gösterileri aksiyon kameralarına da yansıdı.

Ölüdeniz’de Mahallesinde gerçekleştirilen festivale katılan "Flying Frenchies" grubu, Babadağ’ın bin 700 metrelik pistinden tandem (ikili) uçuş yapan Fransızlar, gökyüzünde Türk bayrağıyla atladı. Bir süre havada süzülen sporcu paraşütünü açarak Belcekız Plajı’na iniş yaptı.

Fransız grup üyesi paraşütçüler Babadağ’ın bin 700 metrelik pistinde paraşütlerine bağladıkları iplerle yan yana uçuş yaptı. Uçuş sırasında 20 yaşındaki Pablo Signoret, ipin üzerine çıkarak yürümeye çalıştı. Signoret, bir süre ipin üzerinde yürüdükten sonra serbest düşüş gerçekleştirdi.

Festival Koordinatörü Kadri Tuğlu, yaptığı açıklamada, etkinliğe birçok yeni sporcu katıldığını, sporcuların arasında çok iyi ekstrem gösteri ekipleri bulunduğunu söyledi. Uçan Fransızlar ekibinin 16 kişiden oluştuğunu ve dünyada ilk kez Fethiye’de denedikleri gösterilerinin bulunduğunu belirten Tuğlu, "Paraşütten bungee jumping, iki ip arasında yürüme gibi ekstrem atlayışlar deniyorlar. Ekipten wingsuit pilotu elbisesine bağladığı Türk bayrağıyla atlayış yaptı. Türk Fransız dostluğunu belgelediler. Dünya akrobasi yamaç paraşütü sıralamasında bulunan ilk 100 pilotun 80’i festivalde yer alıyor. Burası artık hava oyunlarında er meydanı oldu" dedi.

(Murat Yalçın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#gökyüzü #türk bayrağı #paraşüt #Fransa
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