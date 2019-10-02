Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır" dedi
Genel 02.10.2019, 23:20 02.10.2019, 23:30
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır." ifadesini kullandı.
"Bir yıl önce canice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için uluslararası topluma da büyük sorumluluk düşmektedir. Bu vesileyle merhum Kaşıkçı'yı rahmetle anıyorum."
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