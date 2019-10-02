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Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır" dedi

Genel 02.10.2019, 23:20 02.10.2019, 23:30
Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce canice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için uluslararası topluma da büyük sorumluluk düşmektedir. Bu vesileyle merhum Kaşıkçı'yı rahmetle anıyorum."

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#Cemal Kaşıkçı cinayeti #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #twitter
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