Fuat Oktay, TEKFONEST’in kapanış programına katıldı
TEKNOFEST kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, “TEKNOFEST’te de gördüğümüz gibi, genç insan kaynağını oluşturan nesillerimizin yüreğindeki enerji, azim ve kararlılık ülkemizin en değerli sermayesidir” dedi.
TEKNOFEST kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, “TEKNOFEST’te de gördüğümüz gibi, genç insan kaynağını oluşturan nesillerimizin yüreğindeki enerji, azim ve kararlılık ülkemizin en değerli sermayesidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul’un kapanış programına katıldı. TEKNOFEST’in kapanış programında konuşan Oktay, “Bu yıl festivale uçan araba tasarım yarışması, robotik yarışmaları ve model uydu yarışmaları gibi 19 farklı yarışma alanında, 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvuru yaptığını ve bunlardan 2 bin takım ile 10 bin yarışmacının finale kaldı. Bunlar muhteşem rakamlar. Ayrıca 122 ayrı ülkeden katılımcı alan TEKNOFEST’te, yarışma süreci boyunca takımlara yaklaşık 4 milyon lira maddi destek sağlandığını ve dereceye girenlere toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül verildi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımları ve yarışmacıları gönülden kutluyor, azim ve başarılarını devamını diliyorum” dedi.
“NESİLLERİMİZİN YÜREĞİNDEKİ ENERJİ, AZİM VE KARARLILIK ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ SERMAYESİ”
“TEKNOLOJİYLE BÜYÜYEN, MERAK EDEN, ARAŞTIRAN; UFKU GENİŞ BİR NESİL GELİYOR”
Tüm gençleri milli teknoloji hamlesine destek vermeye davet eden Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay,
“Hayallerinizde milli teknoloji hamlemizin bir parçası olmaya, tarih yazmaya yer verin ve ilk adımınızı atın. İlk adımınızdan itibaren, daima devletimiz sizin yanınızdadır; yanınızda olacaktır ve milli teknolojinin geleceği, sizlerin elinde şekillenecektir. Bizim içimiz rahat; 2023’ün, 2053’ün Ali Kuşçuları, Cezerileri yetişiyor. Teknolojiyle büyüyen, merak eden, araştıran; ufku geniş bir nesil geliyor” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, konuşmaların ardından festivalde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediye ve ödüllerini takdim etti.(İHA)
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