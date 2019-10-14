Futbol maçında Mehmetçiğe pankartlı destek
- TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan Kocaelispor-Kozanspor karşılaşmasında iki takımın futbolcuları sahaya "Dualarımız sizinle vatanın yiğit evlatları" yazılı pankartla çıktı
KOCAELİ (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor ile Kozanspor arasında oynanan karşılaşmada sahaya çıkan futbolcular, açtıkları pankartla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek verdi.
Kocaelispor, ligin 8. haftasında Kozanspor ile Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İki takımın futbolcuları da sahaya, üzerinde "Dualarımız sizinle vatanın yiğit evlatları" yazılı pankartı taşıyarak çıktı. Futbolcuları alkışlayan taraftarlar da maç boyunca "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganı attı.
Gelirleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe bağışlanacak karşılaşmayı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de izledi.
Karşılaşma, Kocaelispor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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