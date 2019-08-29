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G7 Zirvesi kapsamında 168 gözaltı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde 24-26 Ağustos'ta düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında 168 kişi gözaltına alındı. Bayonne Savcısı Samuel Vuelta-Simon, basına yaptığı açıklamada, zirve çerçevesinde Biarritz'in...

Genel 29.08.2019, 16:45 29.08.2019, 19:12
G7 Zirvesi kapsamında 168 gözaltı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde 24-26 Ağustos'ta düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında 168 kişi gözaltına alındı.

Bayonne Savcısı Samuel Vuelta-Simon, basına yaptığı açıklamada, zirve çerçevesinde Biarritz'in yakınlarındaki Bayonne, Urrugne ve Hendaye kentlerinde toplamda 168 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Vuelta-Simon, gözaltına alınanlardan 50 kadar kişinin aralık ayına kadar mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.

45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde 24-26 Ağustos'ta Biarritz'de düzenlenmişti.

Zirve karşıtı eylemciler zirve sırasında Biarritz çevresinde gösteriler düzenlemişti. Protestocular Urrugne, Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmıştı.

Bayonne'da polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Urrugne'de de yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

Zirvede yoğun güvenlik ve adli önlemleri alınmıştı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapmıştı. 300 kişinin gözaltında tutulabileceği karakol, 70 avukat ve 17 savcı hazır bulundurulmuştu.

#Fransa #G7 Zirvesi
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