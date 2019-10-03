Gana'da Nijeryalılara dolandırıcılıktan bin yıl mahkumiyet

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Ebonyi Eyaleti Valisi David Umahi, Gana'da bazı Nijeryalıların dolandırıcılık suçlamasıyla bin yıla kadar hapis cezaları aldığını belirtti.



Umahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gana'da hapishanede bulunan bazı Nijeryalıların dolandırıcılık suçlamasıyla 500 ile bin yıl arasında hapis cezasına çarptırıldığını öğrendiklerini söyledi.

Nijeryalı gençlerin çoğunun kolay yoldan para kazanmak için dolandırıcılık gibi kötü işlere bulaştıklarına işaret eden Umahi, "Gana'da bulunan Nijeryalılardan yardım çağrıları geliyor, hapishanede bulunanlardan çoğunun mahkum edileceğini söylüyorlar." dedi.

Umahi, vatandaşları, hızlı para kazanma düşüncelerinden uzak durmaya davet etti.