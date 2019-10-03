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Gana'da Nijeryalılara dolandırıcılıktan bin yıl mahkumiyet
ABUJA (AA) - Nijerya'nın Ebonyi Eyaleti Valisi David Umahi, Gana'da bazı Nijeryalıların dolandırıcılık suçlamasıyla bin yıla kadar hapis cezaları aldığını belirtti.Umahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gana'da hapishanede...
Genel 03.10.2019, 16:06
ABUJA (AA) - Nijerya'nın Ebonyi Eyaleti Valisi David Umahi, Gana'da bazı Nijeryalıların dolandırıcılık suçlamasıyla bin yıla kadar hapis cezaları aldığını belirtti.
Nijeryalı gençlerin çoğunun kolay yoldan para kazanmak için dolandırıcılık gibi kötü işlere bulaştıklarına işaret eden Umahi, "Gana'da bulunan Nijeryalılardan yardım çağrıları geliyor, hapishanede bulunanlardan çoğunun mahkum edileceğini söylüyorlar." dedi.
Umahi, vatandaşları, hızlı para kazanma düşüncelerinden uzak durmaya davet etti.
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