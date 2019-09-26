"Garanti BBVA Güz Konserleri" cazın önemli isimlerini ağırlayacak
İSTANBUL (AA) - Sun Drew the Gun, Gary Smulyan, Ralph Moore Band ve Janus Rasmussen "Garanti BBVA Güz Konserleri"nde müzikseverlerle buluşacak.Caz dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak etkinliğin ekim ayındaki ilk konuğu, gitarist...
Genel 25.09.2019, 16:35
İSTANBUL (AA) - Sun Drew the Gun, Gary Smulyan, Ralph Moore Band ve Janus Rasmussen "Garanti BBVA Güz Konserleri"nde müzikseverlerle buluşacak.
Altı kez Grammy ödülüne layık görülen New Yorklu bariton saksofoncu Gary Smulyan, tenor saksofoncu Ralph Moore ile aynı sahneyi paylaşacak. İkili 7-8 Ekim'de Nardis Jazz Club'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.
İzlandalı elektro-pop grubu Bloodgroup'un üyelerinden biri olan ve grubun 2013'te ayrılmasının ardından solo kariyerine devam eden müzisyen Janus Rasmussen, 26 Ekim’de Salon İKSV'de konser verecek.
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