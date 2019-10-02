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Garanti BBVA güz konserleri, ekim ayında da devam ediyor
- Garanti BBVA güz konserleri ekim ayında caz dünyasının önemli isimlerini ağırlanacak
Genel 02.10.2019, 11:18
İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA güz konserleri ekim ayında caz dünyasının önemli isimlerini ağırlanacak.
Multi-enstrüman uzmanı 10 yıldan fazla bir süredir cazın elitleriyle sahne alan, altı kez Grammy ödülüne layık görülen bariton saksofonun yıldızı Gary Smulyan’a, caz saksafonuyla John Coltrane’den etkilenmiş, ancak biraz daha yumuşak bir tonda olan tenor saksofoncu Ralph Moore eşlik edecek. İkili 7-8 Ekim tarihlerinde Nardis Jazz Club’ta müzikseverlerle bir araya gelecek.
Bloodgroup ile müzik hayatına başlayıp Olafur Arnalds ile yan yana gelen ve Kiasmos ile devam eden minimal tekno yolculuğunu, ilk solo albümü Vin ile taçlandıran Janus Rasmussen 26 Ekim’de Salon İKSV’nin konuğu olacak.
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